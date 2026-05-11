El enojo de Neme por las decisiones del gobierno de Kast: "Nadie llega a hacer la práctica"

11 may. 2026 - 12:40 hrs.

José Antonio Neme no se guardó ninguna palabra para criticar y dirigirse directamente al Presidente José Antonio Kast y su Gobierno.

Y es que todo nace desde la polémica ampliación del recinto penitenciario Santiago 1, que dejará a varios vecinos del barrio Yarur con la cárcel muy cerca de sus hogares, lo que trae consigo una serie de problemas de seguridad y delincuencia.

Esta ampliación fue criticada duramente por el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien ha pedido al Gobierno reconsiderar la decisión. Frente a esto, Neme tuvo algo que decir.

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El enojo de Neme con las decisiones del Gobierno

"Se supone que en un cambio de Gobierno uno aspira a originalidad, a novedad, a un rediseño de la gestión pública, por eso la gente vota y cambia la administración", partió diciendo Neme.

En esa línea, comentó que "mi mirada es política y social, en términos de que no pueden reírse de las personas... Tú no te puedes reír de las personas, no puedes pasar durante un año, dos años, decir que vas a hacer esto, que esto está todo mal, que está todo pésimo, que yo sé lo que tengo que hacer... ¿Cuánta verborrea escuchamos? Y mucha de esa verborrea venía del actual Gobierno y uno la creyó".

"Tenemos este súper problema y que, cuando llegan al Gobierno, la gran idea original que tienen es reflotar este proyecto pedorro (de la ampliación de Santiago 1). Eso es reírse de la gente; se lo podría decir al Presidente de la República si lo tuviera sentado acá porque no se me mueve ningún músculo para hablar con él. Si me quiere dar una entrevista, se la ofrezco inmediatamente en este programa porque me parece que ha sido suficiente; nadie llega al Gobierno a hacer práctica", comentó.

Dicho esto, agregó que "a nadie le preguntaron el tema de las bencinas; ahora están discutiendo una reforma tributaria media encubierta que nadie se las pidió, o sea, ¿cuándo hablamos de impuestos corporativos en medio de la campaña?".

"¿Por qué tenemos que aceptar que cualquier político maneje la agenda a su antojo? Si la gestión del país tiene que ver con lo que la gente necesita y prioriza, y la gente estaba pidiendo seguridad y orden público, y perdón, la ministra (de Seguridad) Steinert lo único que ha hecho desde que llegó al Gobierno es hablar de temas que no tienen nada que ver con la seguridad y temas personales de ella", cerró Neme.

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