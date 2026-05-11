"Un desafío distinto": Elenco de Salvando a Ema adelanta gran estreno de la primera teleserie vertical de Mega

11 may. 2026 - 13:45 hrs.

La tarde de este lunes es el gran estreno de la primera teleserie vertical de Mega, Salvando a Ema, por lo que conversamos con quienes conforman el elenco de esta producción.

Mario Horton, Antonia Santa María y Juanita Ringeling llegaron hasta Mucho Gusto para hablar sobre esta nueva producción con la que Mega se abre paso en el mundo de las telenovelas verticales.

"Salvando a Ema" se estrena en Mega

Ante la consulta de José Antonio Neme por su definición de teleseries verticales, Horton expresó que para él es un "bonsái", ya que se realiza bajo los mismos estándares de una teleserie tradicional, pero es en vertical y con capítulos muy cortos, lo que es muy desafiante.

Mucho Gusto / MEGA

"Son capítulos tan cortitos que no es tan terrible parar, pero igual como que uno entra en la adicción, entonces te obligan a parar", expresó Antonia, y agregó que "es una economía narrativa, expresiva y todo es condensado".

Asimismo, Mario declaró que "ha sido un desafío distinto, tiene que inducir un estado en un tiempo mucho más acotado; no tienes un proceso durante la escena para cargar una emoción que uno hace eso, sobre todo en el teatro, también en las teleseries normales; aquí no, tienes que llegar al extremo en cuatro segundos".

Por otra parte, Juanita aclaró que se debe realizar un proceso de precisión para lograr todo de una forma muy concisa, a lo que Horton agregó que el formato vertical es otro trabajo complejo, ya que las reacciones pueden salirse del cuadro.

"Por lo mismo, las teleseries normales, tradicionales, se graban a tres cámaras, donde la de al medio da el plano general, el contexto, y acá no está. Eso marca la diferencia, estás a dos cámaras y entonces es casi puro primer plano", comentó.

¡No te pierdas el estreno de Salvando a Ema, este lunes 11 de mayo desde las 19 horas por las plataformas digitales de Mega!

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