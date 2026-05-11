¿Lloverá esta semana? Este es el pronóstico del tiempo para Santiago

11 may. 2026 - 08:50 hrs.

Esta mañana, el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, llegó hasta el set de Mucho Gusto para entregar el pronóstico del tiempo y hablar sobre las posibles lluvias que recibiría la Región Metropolitana.

Precisamente, este lunes la máxima será de 24 °C en la capital. Sin embargo, la sensación térmica está siendo muy baja, por lo que el profesional del tiempo explicó que esto será una tendencia durante la semana.

Y es que el martes tendremos una máxima de 21°C, mientras que el miércoles alcanzaremos 23°C, con algo de sol estos tres días, lo que cambiará para jueves y viernes, donde el otoño se notará mucho más, ya que estará nublado en ambas jornadas con una máxima de 17°C.

Mucho Gusto / MEGA

¿Lloverá en Santiago?

Ante este pronóstico del tiempo, Karen Doggenweiler consultó al meteorólogo por las lluvias, ya que su celular arroja que hay una probabilidad de lluvia para el fin de semana.

La respuesta de Jaime Leyton fue certera: Los celulares toman la mínima probabilidad de lluvia, incluso un 5%, y lo ponen de inmediato en su sistema como una alerta de lluvia.

"¿Cuál es la probabilidad? Que en los cerros de la provincia de Chacabuco, al norte de Santiago, ocurran esas precipitaciones débiles. Tal vez en el sector oriente también, en la parte más alta, sobre la cota 900, pudiese tener algunas gotitas y eso el teléfono lo ve como una probabilidad importante", comentó.

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