"Quedamos peinados pa' atrás": Neme recuerda cuando fue mojado por una ola en pleno despacho en vivo

11 may. 2026 - 10:25 hrs.

Los noteros siempre sufren uno que otro percance cuando están reporteando a orillas del mar, y así le pasó hace unos años a José Antonio Neme, quien recordó una inesperada situación que vivió en pleno despacho en vivo.

Y es que durante la mañana de este lunes, en la sección "Clima Extremo" del Mucho Gusto, Jaime Leyton mostró el video de un joven periodista que se encontraba en la costa cuando de forma inesperada es impactado por una ola.

Neme recuerda cuando lo mojó una ola en vivo

Ante esto, Neme hizo memoria de algo similar que le pasó hace unos años reporteando para el mismo matinal: "Era un joven reportero y estaba en la Avenida Perú, estábamos transmitiendo las marejadas, y estábamos en contacto con el estudio, qué sé yo, y estábamos hablando. Me hacen una pregunta y de repente llega una ola, pero mire, quedamos peinados pa' atrás el camarógrafo, yo, todos".

Mucho Gusto / MEGA

Pasaron los minutos y el equipo encontró el video en el archivo, por lo que se mostró en pantalla y, efectivamente, se puede ver cómo la ola revienta atrás y moja a Neme y su equipo.

"Yo me río, pero el agua entró con todo; déjeme decirle que yo no estaba al borde, estaba en la plaza. O sea, estaba el borde costero, la plaza y aún así entró el mar con mucha fuerza", comentó.

Dicho esto, Jaime Leyton y Karen Doggenweiler se ríeron del registro, mientras Neme explicaba que era algo que pasó hace muchos años.

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