Canal Santa Marta en Maipú: Encuentran refrigerador y colchón en labores de limpieza ante aviso de lluvias

05 may. 2026 - 10:25 hrs.

Históricamente, el canal Santa Marta en la comuna de Maipú es uno de los puntos más críticos de la capital frente a las lluvias. Por lo mismo, el municipio activó un operativo de emergencia y limpieza.

Equipos municipales aplicaron medidas en el sector para evitar anegaciones y el colapso del canal. Durante esta labor, encontraron grandes cantidades de basura, escombros y hasta refrigeradores.

Maipú limpia canal clave por lluvias

Precisamente, la cámara de Mucho Gusto captó a este electrodoméstico flotando en el cauce junto a residuos como colchones y ropas. Todo esto, bloqueando el flujo natural del agua.

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Desde el municipio de Maipú destacaron que estos operativos son de real importancia para mitigar el impacto de sistemas frontales, como el pronosticado para este miércoles en Santiago.

Asimismo, mencionaron que, mediante cámaras de televigilancia, buscarán identificar vehículos que depositen basura en el sector y cursarán partes empadronados.

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