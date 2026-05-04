Lluvia en Santiago: Jaime Leyton confirma día y hora exacta en que precipitaciones volverán a la capital

04 may. 2026 - 09:05 hrs.

La lluvia vuelve a Santiago. Así, sin matices ni condicionales, lo adelantó Jaime Leyton, meteorólogo de Mucho Gusto, quien también aseguró que comenzaremos a dejar atrás las altas temperaturas.

Según el experto, la capital tendrá precipitaciones durante esta primera semana de mayo producto de la interacción de dos sistemas frontales: uno proveniente desde la zona subtropical y otro que ya se desarrolla en el sur del país.

¿Cuándo llueve en Santiago?

Con todo esto, el meteorólogo aseguró que la lluvia se concretará este miércoles 6 de mayo, extendiéndose hasta la madrugada del jueves 7.

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Indicó que la jornada amanecerá con escasa nubosidad, pero con el avanzar de las horas se comenzará a cubrir para que, a eso del mediodía, la capital esté completamente nublada.

El sistema dejará lluvia a partir de las 14:00 horas en el centro de Santiago. Eso sí, Leyton destacó que tendrá diversas intensidades.

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