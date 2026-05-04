¿Podría quedar en prisión preventiva? Joaquín Lavín Jr. es formalizado por presuntos delitos de corrupción
Este lunes se lleva a cabo la formalización del exdiputado Joaquín Lavín León y otros tres imputados en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, por presuntos delitos de corrupción.
Todo esto se vincula a la investigación por eventuales irregularidades en la Municipalidad de Maipú ocurridas durante la gestión de su esposa, Cathy Barriga.
Formalizan a Joaquín Lavín Jr.
Según los antecedentes, Lavín León participó de conducta para desviar recursos desde el Congreso a través de rendiciones de gastos improcedentes y facturas falsas.
En ese contexto, la Fiscalía Metropolitana Oriente le imputa los presuntos delitos de fraude al fisco por cerca de $104 millones, además de falsificación de instrumento privado y eventual uso indebido de datos del Servel con fines comerciales.
Junto con el exparlamentario, también serán formalizados Arnaldo Domínguez, exasesor del exparlamentario, además de los empresarios Felipe Vázquez y Juan Silva Morales.
Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.
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