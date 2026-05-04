¿Podría quedar en prisión preventiva? Joaquín Lavín Jr. es formalizado por presuntos delitos de corrupción

04 may. 2026 - 10:20 hrs.

Este lunes se lleva a cabo la formalización del exdiputado Joaquín Lavín León y otros tres imputados en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, por presuntos delitos de corrupción.

Todo esto se vincula a la investigación por eventuales irregularidades en la Municipalidad de Maipú ocurridas durante la gestión de su esposa, Cathy Barriga.

Formalizan a Joaquín Lavín Jr.

Según los antecedentes, Lavín León participó de conducta para desviar recursos desde el Congreso a través de rendiciones de gastos improcedentes y facturas falsas.

Mega

En ese contexto, la Fiscalía Metropolitana Oriente le imputa los presuntos delitos de fraude al fisco por cerca de $104 millones, además de falsificación de instrumento privado y eventual uso indebido de datos del Servel con fines comerciales.

Junto con el exparlamentario, también serán formalizados Arnaldo Domínguez, exasesor del exparlamentario, además de los empresarios Felipe Vázquez y Juan Silva Morales.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

Todo sobre Mucho gusto