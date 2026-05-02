"Ya no me reconoce": La triste confesión de Tonka Tomicic sobre el Alzheimer que padece su madre

02 may. 2026 - 23:30 hrs.

En el capítulo 4 de Only Friends, Tonka Tomicic hizo una triste declaración respecto a la enfermedad de su madre.

Y es que desde hace unos años Tonka es muy sincera con el Alzheimer que sufre su madre, Marija Petric, y por el que debe mantenerse en una residencia de adultos mayores y así recibir los cuidados necesarios.

Por lo mismo, mientras se hablaba sobre la madre de José Miguel Viñuela, Raquel Argandoña aprovechó de preguntar a Tonka por su progenitora.

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Tonka Tomicic revela triste situación de su madre

"No me reconoce, hace tiempo que ya no, y uno hace un duelo, hace una pérdida, pese a que esté con nosotros, pero no está, no está como mamá, es duro, es súper difícil", confesó.

En esa línea, comentó que "hablamos muy poco de enfermedad, de tiempos difíciles, de muerte; no estamos familiarizados con esa conversación".

Dicho esto, explicó que socializar el dolor ayuda a que este disminuya un poco. "Yo amo a mi mamá, con nosotros y mi hermana fue maravillosa, una mamá que lo pasó súper mal, ella lo dejó todo por amor, se fue de su casa, de su país, de su pueblo, siguió el amor a un idioma desconocido sin familia, sin amigos", cerró.

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