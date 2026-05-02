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"Ya no me reconoce": La triste confesión de Tonka Tomicic sobre el Alzheimer que padece su madre

  • Por Matías Rivera

En el capítulo 4 de Only Friends, Tonka Tomicic hizo una triste declaración respecto a la enfermedad de su madre. 

Y es que desde hace unos años Tonka es muy sincera con el Alzheimer que sufre su madre, Marija Petric, y por el que debe mantenerse en una residencia de adultos mayores y así recibir los cuidados necesarios. 

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Por lo mismo, mientras se hablaba sobre la madre de José Miguel Viñuela, Raquel Argandoña aprovechó de preguntar a Tonka por su progenitora. 

Tonka Tomicic
Only Friends / MEGA

Tonka Tomicic revela triste situación de su madre

"No me reconoce, hace tiempo que ya no, y uno hace un duelo, hace una pérdida, pese a que esté con nosotros, pero no está, no está como mamá, es duro, es súper difícil", confesó.

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En esa línea, comentó que "hablamos muy poco de enfermedad, de tiempos difíciles, de muerte; no estamos familiarizados con esa conversación".

Dicho esto, explicó que socializar el dolor ayuda a que este disminuya un poco. "Yo amo a mi mamá, con nosotros y mi hermana fue maravillosa, una mamá que lo pasó súper mal, ella lo dejó todo por amor, se fue de su casa, de su país, de su pueblo, siguió el amor a un idioma desconocido sin familia, sin amigos", cerró. 

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