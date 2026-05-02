"Teníamos química, pero...": Viñuela revela lo que impidió un posible romance con Catalina Palacios

02 may. 2026 - 23:10 hrs.

En el capítulo 4 de Only Friends, se le preguntó a José Miguel Viñuela si en algún momento pasó algo con Catalina Palacios en sus tiempos en Mekano.

Precisamente, Fernanda Braz y Monti, exchicas Mekano, consultaron al animador por su participante favorita del programa juvenil, a lo que el animador aclaró que todos creen que es Catalina Palacios.

Fue en ese instante cuando todos aprovecharon para preguntar si con ella había tenido algún romance en aquellos tiempos.

Only Friends / MEGA

¿Pasó algo con Catalina Palacios?

"Teníamos química, pero nunca se concretó", dijo Viñuela, y agregó que "yo era inocente, de verdad, fueron esos besitos y nunca pasó nada. Yo creo que hubo onda".

"Tuvimos onda y en algún momento siento que hasta nos dijimos que tuvimos onda, pero no pasó más allá de eso. Lo que pasa es que la gente sentía que teníamos onda", expresó Viñuela, ante la mirada y dichos juzgadores de Neme, quien no creía que no hubiese pasado nada.

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