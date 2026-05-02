¿Pasó algo? La íntima situación en la que Paty Maldonado encontró a José Miguel Viñuela y Pamela Díaz

02 may. 2026 - 23:20 hrs.

En el capítulo 4 de Only Friends, José Miguel Viñuela contó una íntima y acalorada anécdota con Pamela Díaz de la que fue testigo Paty Maldonado.

Y es que Raquel Argandoña, amiga íntima de Maldonado y Viñuela, afirmó que Paty le había dicho que ella había escuchado que algo había pasado entre José Miguel y Pamela.

Ante esto, el animador explicó que nunca sucedió y comenzó a narrar lo que pasó aquella noche en la que Maldonado confundió todo.

Only Friends / MEGA

La historia de Viñuela con Pamela Díaz

"Con la Pamela no ha pasado nada. Una vez hicimos un café concert y fuimos a Concepción", expresó Viñuela, y comentó que Paty Maldonado los mandó a acostar.

En esa línea, explicó que él y Pamela querían ir a conocer la ciudad, ir al casino, pero como Paty estaba molesta y no quería, Díaz cruzó a la pieza de José Miguel y se quedaron conversando ahí.

Es en ese momento donde Maldonado irrumpe a la pieza, mientras que Argandoña aseguró que Paty interrumpió porque escuchó muchos ruidos extraños, al mismo tiempo que Neme seguía sin creerle.

Todo sobre Only Friends