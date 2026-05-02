¿Pasó algo? La íntima situación en la que Paty Maldonado encontró a José Miguel Viñuela y Pamela Díaz
En el capítulo 4 de Only Friends, José Miguel Viñuela contó una íntima y acalorada anécdota con Pamela Díaz de la que fue testigo Paty Maldonado.
Y es que Raquel Argandoña, amiga íntima de Maldonado y Viñuela, afirmó que Paty le había dicho que ella había escuchado que algo había pasado entre José Miguel y Pamela.
Ante esto, el animador explicó que nunca sucedió y comenzó a narrar lo que pasó aquella noche en la que Maldonado confundió todo.
La historia de Viñuela con Pamela Díaz
"Con la Pamela no ha pasado nada. Una vez hicimos un café concert y fuimos a Concepción", expresó Viñuela, y comentó que Paty Maldonado los mandó a acostar.
En esa línea, explicó que él y Pamela querían ir a conocer la ciudad, ir al casino, pero como Paty estaba molesta y no quería, Díaz cruzó a la pieza de José Miguel y se quedaron conversando ahí.
Es en ese momento donde Maldonado irrumpe a la pieza, mientras que Argandoña aseguró que Paty interrumpió porque escuchó muchos ruidos extraños, al mismo tiempo que Neme seguía sin creerle.
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