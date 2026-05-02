José Miguel Viñuela rompe en llanto tras emotiva carta de su madre: "Mi mamá para mí es todo"

02 may. 2026 - 23:40 hrs.

En el capítulo 4 de Only Friends, José Miguel Viñuela se emocionó hasta las lágrimas tras escuchar una carta que le escribió su madre, Paulina Infante.

En esta, ella agradece a Viñuela por ser su hijo y por regalarle cuatro lindos nietos, además de pedirle que siga para siempre su vida con Constanza Lira, pegados a la fe y felices en familia.

"Mi mamá es una debilidad, me carga ponerme a llorar, pero... Mi mamá para mí es todo, pero justamente estos últimos días hemos estado viviendo momentos difíciles porque a mi papá lo operaron, entonces hemos tenido un reencuentro grande y me da pena, en el fondo, adoro a mi mamá, adoro a mis papás, pero me da rabia la vida", comentó.

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La emoción de Viñuela por su madre

Ante el reencuentro, comentó que, por razones de trabajo, su papá pasó mucho tiempo fuera de Chile y con el tiempo se han vuelto a encontrar, pero en la clínica lo ve muy débil.

"Me da miedo la sensación de sentirme sin papá. Esa cuestión me... entonces trato de estar en todo lo que puedo; mi mamá a veces me llama y me dice 'no me has llamado', pero con los niños...", expresó, y agregó que le ofreció irse a vivir con su familia, pero Paulina no quiere.

De igual forma, declaró que su mamá siempre guardó todo lo que podía encontrar sobre él durante mucho tiempo y, cada vez que podía, ella lo regaloneaba. "Mi mamá es de las cosas sencillas de la vida, si hay algo que valoro hoy, es la sencillez, los momentos bonitos de la vida; da lo mismo si hay más o menos plata. Son momentos que se van a ir y que no van a volver", cerró.

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