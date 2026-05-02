"Se lo voy a agradecer hasta que me muera": La especial acción que Viñuela jamás olvidará de Álex Hernández

02 may. 2026 - 23:00 hrs.

En el capítulo 4 de Only Friends, José Miguel Viñuela destacó el enorme cariño y aprecio que siente por Álex Hernández, director de televisión con quien vivió sus mejores momentos de éxito en Mekano.

Precisamente, el director de televisión envió un video a Only Friends donde dijo que Viñuela llegó porque querían a una persona para hacerse cargo de la entretención del programa y, al ser recomendado, se quedó como coanimador.

"No podría decir que lo descubrimos; yo lo único que hice fue participar con él en la construcción del programa y después trabajar juntos durante muchos años y pasarlo bien", comentó.

Only Friends / MEGA

La relación cercana con Álex Hernández

"El único que salió en aquella oportunidad (por el tema corte de pelo) a dar una entrevista al diario La Tercera, a inmolarse porque nadie era capaz de inmolarse ahí, fue Álex Hernández y eso se lo voy a agradecer hasta el día que me muera", puntualizó.

Asimismo, recalcó que de vez en cuando hablan a través de WhatsApp; sin embargo, ambos han estado en los momentos más difíciles del otro y nunca se han abandonado, lo que es muy valorable.

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