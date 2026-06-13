"Lo estás haciendo muy bien": Feña Godoy se emociona hasta las lágrimas tras sorpresa de su madre

13 jun. 2026 - 23:35 hrs.

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Uno de los momentos más conmovedores de Only Friends se vivió cuando Fernando Godoy recibió una inesperada sorpresa de su madre, quien apareció en un video para dedicarle unas sentidas palabras frente a los panelistas del programa.

Antes de ver el registro, el actor recordó el difícil proceso que enfrentó su mamá, quien pasó cerca de tres años sometiéndose a diálisis mientras esperaba un trasplante de riñón.

“Viví un poco a la distancia con esta cierta deuda constante de querer estar y no poder”, reconoció, explicando que por trabajo y por la crianza de sus hijos no siempre podía acompañarla como hubiera querido.

Pese a la compleja situación, Godoy destacó la fortaleza que ella mostró durante esos años. “Ella nos dio mucha más fuerza a nosotros como familia para poder contenerla”, señaló, agregando que rara vez demostraba el desgaste emocional que implicaba conectarse diariamente a un tratamiento médico.

El saludo de Angélica

En el video, su madre agradeció el apoyo que recibió de su hijo durante ese periodo. “Soy una bendecida porque dentro de tu carga laboral igual venías a verme, aunque sea por el balcón, a saludarme”, recordó.

También destacó el esfuerzo y la perseverancia que han marcado la carrera del actor: “Tú eres un trabajador y no te achicas a nada, lo estás haciendo muy bien”.

Tras escuchar el mensaje, Fernando Godoy se mostró visiblemente emocionado. “A mi mamá le cuesta hablar en televisión, le cuesta harto”, comentó. Luego aprovechó para destacar el apoyo que siempre ha recibido de su familia, especialmente de sus padres, quienes llevan más de cinco décadas de matrimonio.

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