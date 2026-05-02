"Se portaron muy mal": Viñuela admite que varios famosos le dieron la espalda tras su polémico corte de pelo

02 may. 2026 - 22:44 hrs.

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En el capítulo 4 de Only Friends, José Miguel Viñuela habló de la decepción que sintió cuando muchos famosos le dieron la espalda tras su bullado episodio con el corte de pelo a un camarógrafo.

Precisamente, este hecho marcó la carrera de Viñuela para siempre, y aunque admite que se equivocó y cada vez que puede pide perdón, también asume que se le crucificó de una forma muy cruel.

Es bajo este contexto que el animador se sintió traicionado y decepcionado por muchas de las personas que conoció gracias a la televisión.

Only Friends / MEGA

La decepción de Viñuela

José Miguel partió diciendo que esto le sirvió para ser una mejor persona y aclaró que "sentí que muchos colegas de nosotros, del medio, se portaron muy mal. Hablaban todo el día en el diario como si me conocieran".

"Es de las hue... más desilusionantes que yo he visto, y ahí tú te das cuenta de que este medio finalmente es una pega", comentó, y agregó que "te puedes juntar, comer, pero no van a ser tus cercanos, no van a ser tus amigos".

Estas declaraciones fueron apoyadas por Tonka Tomicic, quien también estuvo involucrada en una polémica donde admitió que sintió mucha decepción.

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