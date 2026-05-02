"Se portaron muy mal": Viñuela admite que varios famosos le dieron la espalda tras su polémico corte de pelo
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En el capítulo 4 de Only Friends, José Miguel Viñuela habló de la decepción que sintió cuando muchos famosos le dieron la espalda tras su bullado episodio con el corte de pelo a un camarógrafo.
Precisamente, este hecho marcó la carrera de Viñuela para siempre, y aunque admite que se equivocó y cada vez que puede pide perdón, también asume que se le crucificó de una forma muy cruel.
Es bajo este contexto que el animador se sintió traicionado y decepcionado por muchas de las personas que conoció gracias a la televisión.
La decepción de Viñuela
José Miguel partió diciendo que esto le sirvió para ser una mejor persona y aclaró que "sentí que muchos colegas de nosotros, del medio, se portaron muy mal. Hablaban todo el día en el diario como si me conocieran".Ir a la siguiente nota
"Es de las hue... más desilusionantes que yo he visto, y ahí tú te das cuenta de que este medio finalmente es una pega", comentó, y agregó que "te puedes juntar, comer, pero no van a ser tus cercanos, no van a ser tus amigos".
Estas declaraciones fueron apoyadas por Tonka Tomicic, quien también estuvo involucrada en una polémica donde admitió que sintió mucha decepción.
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