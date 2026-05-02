¿Miranda Priestly o Raquel Argandoña? Así fue el entretenido sketch del panel como "El diablo viste a la moda"

02 may. 2026 - 22:35 hrs.

En el capítulo 4 de Only Friends se vivió una particular apertura que no dejó a nadie indiferente, ya que el panel se puso en la piel de la película "El diablo viste a la moda".

Precisamente, esta semana se estrenó la esperada secuela de la recordada película protagonizada por Anne Hathaway y Meryl Streep, por lo que nuestro panel decidió hacer un homenaje.

Y es que Tonka Tomicic se vistió como la tímida y joven aprendiz de moda que llega a una empresa liderada por una mujer fuerte, con ideales y sin mucha paciencia, caracterizada por Raquel Argandoña.

Only Friends / MEGA

El diablo viste a la moda en Only Friends

Sin embargo, eso no es todo, ya que José Antonio Neme, Mauricio Correa y el invitado de este capítulo, José Miguel Viñuela, también fueron parte de este sketch.

Así fue como nos entretuvimos con una apertura de programa muy particular, pero llena de humor, risas y mucho más.

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