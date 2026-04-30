"Por si alguien dice alguna hue... de mí": José Antonio Neme reacciona con humor a su "día de furia"

  • Por Sebastián Paillafil

Este jueves en Mucho Gusto, José Antonio Neme reaccionó con humor a la fuerte discusión que tuvo en un programa de farándula durante el miércoles.

Y es que el periodista fue mencionado de manera malintencionada en un espacio de farándula, haciéndolo enfurecer y protagonizar un tenso round.

Una vez al aire en el matinal, Karen Doggenweiler le preguntó a su compañero por su particular vestimenta de hoy.

"Explícame esto", le dijo mientras apuntaba a unas telas, tipo corbata, que colgaban de las muñecas de su camisa.

"Esto es por si alguien dice alguna hue… de mí, ¡pa!", bromeó, mientras lanzaba un golpe a la pantalla. "Porque tuve mi día de furia, porque tuve mi día de furia. ¡Tuve mi día de furia!", agregó, tras acercarse al lente de la cámara.

