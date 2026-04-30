Construcción de nuevos centros: Don Francisco revela ambiciosos desafíos para la Teletón 2026

30 abr. 2026 - 14:00 hrs.

El próximo viernes 6 y sábado 7 de noviembre, Chile se volverá a reunir en torno a una de las campañas solidarias más grandes: la Teletón 2026.

En ese sentido, Don Francisco visitó Mucho Gusto para hablar de los nuevos desafíos de la causa que apoya la rehabilitación e inclusión de miles de niños, niñas, jóvenes y familias.

Don Francisco y los desafíos de la Teletón 2026

Al respecto, el histórico animador apuntó que el instituto se encuentra terminando el centro de la región de Ñuble, pero que ha surgido la necesidad de construir un nuevo centro en Valparaíso, además de edificar uno en Chiloé.

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Asimismo, deslizó la idea de levantar una casa de acogida para aquellas familias que deben viajar a Santiago para el tratamiento de sus hijos.

Don Francisco también adelantó que para la cruzada solidaria de este año se mantendrá la subasta solidaria, la cual ha dado buenos resultados en campañas pasadas.

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