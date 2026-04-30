Cámara de Mucho Gusto capta en vivo llamativo choque entre buses en terminal de Santiago

30 abr. 2026 - 10:25 hrs.

Una llamativa situación se vivió la mañana de este jueves en Mucho Gusto, luego que se captara en vivo una colisión entre dos buses interurbanos en el terminal de Santiago.

Todo ocurrió mientras el espacio abordaba las intensas fiscalizaciones en el lugar, ante la masiva salida de santiaguinos por el fin de semana largo.

El inesperado accidente que sorprendió a equipo de Mucho Gusto

En ese momento, la periodista Daniela Valdés interrumpió su relato para dar cuenta del repentino choque entre dos máquinas.

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"Hubo una colisión, miren. Justo chocó un bus que se estaba acomodando y, como hay tantos buses que están saliendo, uno estaba ingresando y otro le pegó un topón bien pegado", contó.

Al mismo tiempo, la cámara de Mucho Gusto mostraba el golpe de una de las máquinas con su espejo retrovisor y su parachoques a la parte trasera de otra.

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