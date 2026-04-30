Calor de hasta 30 grados: Este es el pronóstico del tiempo para este fin de semana largo en Santiago

30 abr. 2026 - 09:48 hrs.

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, entregó este jueves su pronóstico para este fin de semana largo en Santiago, donde muchos aprovecharán estos días para realizar panoramas al aire libre.

En ese sentido, el experto habló de la posibilidad de que algunos sectores de la Región Metropolitana ronden hasta los 30 °C, tal como si estuviéramos en pleno verano.

¿Cómo estará Santiago este fin de semana largo?

Sepúlveda señaló que durante la tarde de este jueves llegará nubosidad alta a Santiago con 23 °C de máxima.

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"Mañana (viernes) es el día más fresco en la Región Metropolitana de este fin de semana largo", apuntó el profesional, explicando que ingresa nubosidad desde Valparaíso, dejando bancos de nubosidad en el centro con extremas de 10 °C y 21 °C.

El sábado el panorama cambia por completo, puesto que la máxima alcanzará los 28 °C en el centro de la capital, pero habrá sectores donde los termómetros ronden los 30 °C.

Mientras que el domingo, con la llegada de un sistema frontal al sur del país, provocará que ingrese nuevamente nubosidad a la Región Metropolitana, con una máxima de 25 °C, aunque se descarta que caigan precipitaciones.

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