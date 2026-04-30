Tras años alejado de las cámaras: Icónico notero de CQC reaparece en televisión en despacho de Mucho Gusto

30 abr. 2026 - 10:41 hrs.

Este jueves, el periodista Roberto Saa siguió su recorrido por el sur de Chile con Mucho Gusto, llegando hasta Frutillar. En la bella comuna de la región de Los Lagos, tuvo un especial invitado: Marcelo Arismendi.

El periodista fue un icónico notero de Caiga Quien Caiga (CQC), donde se vistió de negro para incomodar a figuras públicas con ácidas preguntas. Luego integró diversos programas hasta 2018, cuando se alejó de la televisión.

La sorpresiva aparición de Marcelo Arismendi

Cuando Saa iba a comenzar su recorrido por la costanera de la mencionada localidad, desclasificó que se encontró con un amigo, momento en que apareció en pantalla Arismendi.

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El comunicador comentó que aprovechó el fin de semana largo para viajar al sur del país, pero no para descansar ni nada por el estilo.

"Tenemos pega acá, porque se hace una expo cada fin de semana… Tengo un café, una concept store", declaró Arismendi, quien dejó abierta la invitación para que Roberto y el resto del equipo visiten su local.

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