En Cerro Navia: Este es el taller mecánico donde habría permanecido secuestrado empresario de 84 años

30 abr. 2026 - 12:15 hrs.

El equipo de Mucho Gusto llegó hasta un taller mecánico en la comuna de Cerro Navia, identificado como uno de los lugares donde habría permanecido secuestrado el empresario Jorge Vera, de 84 años, durante más de una semana.

De acuerdo a fuentes ligadas a la investigación, el adulto mayor habría pasado gran parte de sus 180 horas de cautiverio en este lugar, para posteriormente trasladarlos a otros dos puntos de la Región Metropolitana.

Empresario habría sido retenido en taller mecánico

En este mismo recinto se habría detenido el día sábado a un ciudadano chileno y al menos a dos ciudadanos extranjeros, ligados al secuestro. Esto permitió avanzar en la identificación de la banda.

Mega

Durante el procedimiento policial, se habrían encontrado frascos de insulina que habrían sido suministrados a Vera, quien era insulinodependiente.

Según captó Mucho Gusto, tanto al exterior como en su patio delantero permanecen vehículos estacionados, presumiblemente de clientes.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

Todo sobre Mucho gusto