Tras una semana: Liberan con vida a empresario de 84 años que fue secuestrado en San Miguel

29 abr. 2026 - 08:50 hrs.

La Fiscalía ECOH informó este miércoles la liberación con vida de Jorge Vera, empresario de 84 años que había sido secuestrado el pasado 22 de abril en la comuna de San Miguel.

Según información preliminar, cerca de las 6:00 horas de la madrugada, la central de Carabineros recibió un llamado que daba cuenta de un vehículo que se estaba incendiando en una calle de la comuna de Colina.

Empresario fue encontrado en buenas condiciones

Al concurrir al lugar, se encontró a un costado del móvil al adulto mayor en buenas condiciones, quien fue derivado a un recinto de salud para constatar lesiones.

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Vera habría señalado a personal policial que fue secuestrado por sujetos colombianos y venezolanos.

Hasta el momento, las autoridades han mantenido absoluta reserva sobre si se hizo un pago para lograr su libertad o no. Se espera que durante esta jornada se conozcan más antecedentes.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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