Cuatro detenidos y un auto quemado: Lo que se sabe de la liberación de empresario secuestrado por una semana

29 abr. 2026 - 10:15 hrs.

Nuevos antecedentes se dan a conocer en torno a la liberación de Jorge Vera, empresario ferretero de 84 años que fue secuestrado el pasado 22 de abril en la comuna de San Miguel.

Según se informó en Mucho Gusto, alrededor de las 06:00 horas de este miércoles, vecinos de un sector apartado de la comuna de Colina alertaron a Carabineros sobre un vehículo que se estaba incendiando.

De un auto en llamas a la liberación de Jorge Vera

Al concurrir al lugar, encontraron al adulto mayor, quien se encontraba confuso pero en buenas condiciones, siendo derivado a un recinto de salud para constatar lesiones.

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En su relato a personal policial, manifestó que había sido secuestrado hace una semana por ciudadanos venezolanos y colombianos.

Más tarde, el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, destacó la colaboración clave de la Policía Nacional de Colombia en la investigación.

También confirmó la detención de cuatro personas: tres ciudadanos extranjeros —cuyas nacionalidades no fueron informadas— y un chileno. Las capturas se realizaron mientras el secuestro seguía en curso y se mantuvo en total reserva.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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