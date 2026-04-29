PDI confirma cuatro detenidos por secuestro de empresario Jorge Vera y destaca apoyo internacional

29 abr. 2026 - 09:55 hrs.

El director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, entregó este miércoles nuevos antecedentes sobre la liberación de Jorge Vera, empresario ferretero que estuvo secuestrado por 8 días.

Según señaló en un punto de prensa, en este caso la policía civil y el Ministerio Público recibieron información "importantísima" por parte de la Policía Nacional de Colombia.

Investigación por secuestro de Jorge Vera suma detenidos

"Agradecer la colaboración internacional; la colaboración internacional ha sido importantísima en este caso, así que agradecer también el apoyo de la Policía Nacional de Colombia", indicó Cerna.

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Además, confirmó que el hallazgo con vida de Vera ocurrió la mañana de este miércoles en Colina, luego que vecinos reportaran un auto que estaba incendiándose, mientras que a un costado estaba la víctima de 84 años.

Cerna también reveló que hay cuatro personas detenidas. Se trata de tres extranjeros —cuyas nacionalidades no fueron informadas— y un chileno.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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