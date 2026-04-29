En un sitio eriazo de Colina: Este es el lugar donde fue encontrado el empresario secuestrado en San Miguel

29 abr. 2026 - 10:25 hrs.

Tras ocho días, el empresario Jorge Vera, que había sido secuestrado el pasado 22 de abril en la comuna de San Miguel, fue liberado la mañana de este miércoles.

Alrededor de las 06:00 horas, vecinos del sector de Camino a Chacabuco, en la comuna de Colina, alertaron a Carabineros sobre un vehículo que se estaba incendiando al costado de la ruta.

Así fue hallado el empresario Jorge Vera

Según detalló la periodista Daniela Valdés a Mucho Gusto, el móvil se encontraba en un sitio eriazo cercano al cruce de Santa Teresa con Quilapilún, en dirección a Los Andes.

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Fue en este lugar donde el adulto mayor de 84 años fue encontrado en buenas condiciones por parte de los uniformados.

Vera fue trasladado a un centro asistencial para constatar lesiones y posteriormente llevado a las dependencias de la BIPE Antisecuestros de la Policía de Investigaciones (PDI) en Ñuñoa.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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