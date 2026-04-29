"Me ofreció un auto en 80.500 cuotas": Titi García-Huidobro destapa sospechosa propuesta de Francisco Kaminski

29 abr. 2026 - 11:50 hrs.

Francisco Kaminski volvió a estar en el ojo público, luego de ser declarado imputado en el marco de la investigación denominada "Operación Rey David", causa que indaga el delito de lavado de activos.

El locutor radial reconoció que mantenía un vínculo formal con David Israel, propietario de la automotora Cincar, apuntada por delitos económicos, luego de comprar un vehículo y recomendar clientes.

La propuesta de Kaminski a Titi García-Huidobro

La también locutora Titi García-Huidobro reveló que estuvo a punto de ser uno de estos clientes recomendados, luego que Kaminski le ofreciera una atractiva oferta para adquirir un vehículo.

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En el programa "No es lo mismo" de Tevex, la animadora destapó que luego de comentarle a su colega sobre la intención de regalarle un auto a su hijo, "me ofrece de buena forma en ese momento; yo me imagino sin ninguna mala intención, que él me podía hacer el contacto con alguien que conocía".

Según contó, era "un amigo de él, que tenía muchos autos y yo se lo podía pagar en 80.500 cuotas", exageró.

"Me imagino que él, al ser el propietario de esta automotora, no necesitaba ningún tipo de referencias bancarias mías, créditos ni ninguna cuestión", agregó Titi, asegurando que finalmente terminó por desistir de la oferta.

Si bien le garantizaba condiciones bastante atractivas, dijo que esto mismo le levantó sospechas. "Cuando uno se mete en cualquier tipo de negocio, sea cual sea, creo que hay que tener primero una legalidad", concluyó.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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