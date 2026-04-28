Operación Rey David: ¿Qué relación tiene Francisco Kaminski con automotora investigada por lavado de activos?

28 abr. 2026 - 12:40 hrs.

Durante la madrugada de este martes, la Brigada Antinarcóticos (Briant) de la PDI encabezó un amplio operativo, en el marco de la "Operación Rey David", una investigación para desarticular una organización criminal dedicada a diversos delitos, entre ellos, lavado de activos, malversación de fondos y venta irregular de vehículos.

Entre los 26 inmuebles intervenidos se encontró el departamento de Francisco Kaminski, ubicado en la comuna de Las Condes. En ese contexto, el comunicador fue detenido por infracción a la Ley 20.000.

El vínculo entre Francisco Kaminski y automotora investigada por lavado de activos

Tras quedar en libertad, el locutor radial indicó que estaba como testigo, pero que fue trasladado luego que encontraran 3,5 gramos de marihuana y clotiazepam en su domicilio.

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Respecto a su eventual vínculo con la organización criminal, apuntó que con el dueño de Cincar, un negocio de compra y venta de vehículos que habría sido utilizado como fachada, tuvo una relación netamente comercial.

De hecho, aseguró que el allanamiento se produjo porque "me compré un auto en una automotora (que está siendo investigada)", explicando que "no tengo nada que ver con los lavados de activos por haber sido cliente".

Asimismo, detalló que conoció al sujeto, identificado como "David", a través de un amigo, y que este participó como auspiciador en un programa de televisión en el que trabajaba años atrás.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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