Alcalde de Estación Central califica la comuna como "zona de sacrificio urbana" por expansión inmobiliaria

28 abr. 2026 - 14:00 hrs.

En Mucho Gusto, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, calificó como "una zona de sacrificio urbana" a su comuna ante la presencia de edificios que aumentaron la densidad poblacional sin prevenir problemas estructurales.

Y es que la Seremi de Vivienda aprobó la entrega de una megaconstrucción que albergará cerca de mil personas, perjudicando aún más la calidad de vida de algunos vecinos.

Alcalde de Estación Central cuestiona aprobación de megaconstrucción

Para Muñoz, "esto acentúa el nivel de crisis, el nivel de urbanicidio que tenemos en estos sectores", asegurando que la resolución de la autoridad "es que edificios que eran ilegales, encontraron la forma para convertirlos en legales".

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Indicó que estos sectores "están absolutamente colapsados en cantidad de personas, con problemas de convivencia, con problemas de infraestructura sanitaria", todo por sobreponer el apetito inmobiliario.

En ese sentido, apuntó que "esto es una zona de sacrificio urbana, estamos acostumbrados como a escuchar la zona de sacrificio ambiental. Sin embargo, aquí es una zona de sacrificio urbana".

Por último, cuestionó la propuesta del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de "desregular" o "liberalizar el suelo" para construir edificaciones en zonas restringidas y sin velar por sus residentes.

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