"Ganas de mandarlo a la...": Neme estalla contra inmobiliaria por comparar Estación Central con Nueva York

28 abr. 2026 - 13:20 hrs.

José Antonio Neme reaccionó furia tras analizar las burlescas palabras que recibieron los vecinos de Estación Central por parte de un ejecutivo de una inmobiliaria.

En Mucho Gusto se expuso el caso de Yanini Caro, cuya vivienda quedó encerrada entre edificios en la mencionada comuna. Al intentar conversar con la inmobiliaria y dar a conocer apreciaciones para un mejor vivir, un representante respondió "que eran unos edificios parecidos a los de Nueva York".

Comparación con Nueva York desata furia de José Antonio Neme

Estas palabras no convencieron a Neme, quien realizó sus descargos en pantalla, al asegurar que "lo considero un insulto".

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"No puedo dejar pasar la comparación que hace el empresario con la ciudad de Nueva York. Si yo estuviese reclamando porque vivo en una condición prácticamente al borde del colapso en términos de calidad de vida y viene un caballero, hace una comparación de ese tipo, se está burlando de mí", comenzó.

"La señora reclama que no tiene área verde, (y él dice) 'vaya al Central Park, vaya hasta el hotel Plaza y si quiere a la pasada me acompaña al Museo de Arte Moderno, el MOMA, y después la puedo invitar yo a Broadway'", añadió.

En esa misma línea, Neme expresó que "no voy a decir un garabato, pero me sale una avalancha. Me darían ganas de mandarlo a la punta del cerro por ser un bufón y reírse de las personas, eso es lo que quiero decir. Me sale del estómago".

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