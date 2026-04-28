"Tenía una obsesión...": El duro análisis de José Antonio Neme sobre el historial de Francisco Kaminski

28 abr. 2026 - 11:50 hrs.

El conductor de Mucho Gusto, José Antonio Neme, realizó un acucioso análisis sobre el nuevo enredo judicial de Francisco Kaminski, quien fue detenido en el marco de la denominada "Operación Rey David".

El comunicador manifestó que "independiente de que en esta oportunidad Kaminski sea requerido por la justicia por tener marihuana”, el locutor radial tiene ya un vasto historial con "querellas por estafa, por giro doloso de cheque, y una historia con su entorno personal".

Duro análisis de José Antonio Neme sobre Francisco Kaminski

Al recordar que su exesposa contó que quedó con orden de embargo porque Kaminski había hipotecado su propiedad, planteó que, para él, "tenía una obsesión por pedir plata".

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Neme recordó la entrevista que realizó a Kaminski en Only Fama tras ser vinculado al caso denominado "Rey de Meiggs", señalando que siempre está envuelto en situaciones que son a lo menos extrañas.

"No tenía idea de dónde estaba parado el amigo. Yo sentí que había una especie de inconsciencia de la gravedad de lo que estábamos hablando", comentó.

Asimismo, aseguró que tras la conversación quedó con la impresión de que "nos vendió que no entendía cómo funcionaba este negocio oscuro".

Para cerrar, recordó que la propia Carla Jara "dejó entrever que tenía miedo de la gente con la cual Kaminski se estaba juntando. Tan amenazada se sintió que pidió protección en el momento en que estaba saliendo a la luz el tema del rey de Meiggs".

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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