De reality a reina de belleza: Ignacia Michelson se encargará de representar a Miss Universo Santiago 2026

27 abr. 2026 - 11:26 hrs.

Este domingo, se llevó a cabo una intensa final del Miss Universo Santiago que culminó con la coronación de Ignacia Michelson.

La ex chica reality se impuso a cerca de 40 candidatas que buscaban representar a la capital en el Miss Universo Chile 2026, entre ellas algunas famosas, como Alessia Traverso.

¿Quién es Ignacia Michelson, Miss Universo Santiago?

Ignacia Michelson se transformó en la candidata de la comuna más importante de la Región Metropolitana a sus 32 años, prometiendo quedarse con la corona a nivel nacional y representar al país.

Instagram @lamichelson11

Michelson es empresaria y DJ, además de contar con una vasta carrera televisiva participando en reality shows como Resistiré de Mega.

"Destaca por su carácter independiente y su capacidad de romper esquemas, construyendo su propio camino con valentía y autenticidad”, aparece en su perfil.

Tras coronarse como Miss Universo Santiago, manifestó que "estoy cumpliendo un sueño y quiero decirle a todas las mujeres que alguna vez sintieron miedo de ser juzgadas: no permitan que las críticas les roben sus sueños".

"Siempre habrá quien hable, quien dude y quien señale, pero también habrá una fuerza dentro de ustedes mucho más grande que cualquier palabra", concluyó Michelson.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Greg Vargas (@greg.vargas_)

Todo sobre Miss Universo Chile