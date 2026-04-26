Estudiante de Derecho: ¿Quién es Pía Ramírez, la Miss Universo Calama 2026?

26 abr. 2026 - 19:30 hrs.

La noche del sábado, la región de Calama escogió a una nueva representante para competir en el Miss Universo Chile 2026.

Calama tuvo a 9 contendientes, pero resultó ser Pía Ramírez quien finalmente se coronó como Miss Universo Calama para este año.

Pía Ramírez, la nueva Miss Universo Calama 2026

La joven estudiante de Derecho se transformó en la candidata de la comuna minera, prometiendo dejar todo para ser la representante de Chile en el certamen de belleza internacional.

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Tras coronarse como Miss Universo Calama, la joven manifestó que "es un honor haber recibido este reconocimiento, es el primer Miss Universo que se realiza en Calama. Estoy tremendamente agradecida por ser la primera que llevará la banda con el nombre de nuestra querida ciudad".

"Esto es un sueño hecho realidad para mí, y con mucho orgullo representaré lo que significa Calama a nivel nacional", concluyó Pía.

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