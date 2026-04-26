Entre la salud y el modelaje: Ayalent Álvarez se corona como Miss Universo Iquique 2026

26 abr. 2026 - 20:30 hrs.

El Miss Universo Chile 2026, que será transmisión de Mega en junio, ya comienza a definir a sus representantes que buscarán representar al país en el certamen de belleza.

Una de las candidatas que se presentará en la cita será Ayalent Álvarez, flamante Miss Universo Iquique 2026.

Conoce a Ayalent Álvarez, Miss Universo Iquique 2026

Nacida y criada en la localidad de Cerro Dragón, se define como "una mujer apasionada, perseverante y enfocada en cumplir cada uno de sus sueños".

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Ayalent es una joven técnico paramédico y futura estudiante de Enfermería, quien lleva 5 años en el modelaje, "destacando en academias y pasarelas con la meta de llegar lejos en grandes concursos".

Con toda la energía de la costa y el desierto buscará representar a nuestro país en el máximo certamen de belleza a nivel internacional.

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