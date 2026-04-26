De los motores a buscar la corona: Javiera Barrie representará a Las Condes en Miss Universo Chile 2026

26 abr. 2026 - 18:15 hrs.

El Miss Universo Chile 2026 está a la vuelta de la esquina; por lo mismo, se comienzan a definir las últimas representantes locales que lucharán por quedarse con la corona y representar a nuestro país en el certamen de belleza internacional.

Una de las últimas confirmadas es Javiera Barrie, la flamante Miss Universo Las Condes 2026, que buscará dejar lo mejor de sí misma para ser la candidata que lleve a Chile a lo más alto.

¿Quién es Javiera Barrie, la Miss Universo Las Condes 2026?

Javiera proviene de una familia dedicada al automovilismo, posicionándose desde su juventud como una líder femenina en un deporte mayoritariamente de hombres.

Instagram @javiera.barrie

En su amplia trayectoria en el mundo del rally, ha ocupado cargos como navegante del Rally Mobil y miembro de la caravana de seguridad del Rally Mundial de Chile.

Paralelamente, se desempeña en una empresa dedicada a los servicios aéreos, donde una de las mayores tareas es el combate de incendios forestales.

Tras ser coronada, Javiera escribió en su cuenta de Instagram: "¡Vamos que los sueños son para cumplirlos!".

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