La nueva Miss Universo Maipú 2026: Conoce a Roxana Hernández y su historia en TV

27 abr. 2026 - 12:00 hrs.

El Miss Universo Chile 2026 comienza a definir a sus últimas candidatas que buscarán representar al país en el certamen de belleza.

Una de las mujeres que se presentará en el concurso será Roxana Hernández, la flamante Miss Universo Maipú 2026, que intentará quedarse con la corona a nivel nacional.

"Gracias a todos los que me apoyaron en este proceso hermoso, a mi familia, a mis bebés, a mis compañeras, a todos en realidad. Fueron tres meses llenos de todo", escribió Roxana tras ser coronada como Miss Universo Maipú.

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¿Quién es Roxana Hernández, la Miss Universo Maipú 2026?

A muchos les parecerá conocido el rostro de Roxana y no es casualidad, porque la oriunda de Villa Los Héroes saltó a la fama en 2012, cuando participó en el docureality Dash & Cangri: el precio de la fama.

En el programa estaba emparejada con Matías Opazo, conocido como Malito Malozo, con quien tuvo un hijo. Actualmente, tiene dos pequeños, Facundo, de 12 años, y Federico, fruto de su relación con el futbolista Ramses Bustos.

Además de ser influencer, Hernández también es dueña de un emprendimiento de estilismo, Roxy Hernández Hairstudio, ubicado en la comuna de San Miguel, que entrega atención personalizada tanto a hombres como a mujeres.

En su presentación, declaró que el certamen de belleza "trasciende la estética; es una plataforma de valores y ayuda social donde busca mejorar la realidad de niños y ancianos".

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