Fiscalía desmiente a Francisco Kaminski: Confirma que está en calidad de imputado en "Operación Rey David"

29 abr. 2026 - 11:00 hrs.

La Fiscalía Metropolitana Sur aclaró la situación judicial de Francisco Kaminski en el marco de la investigación denominada "Operación Rey David", causa que indaga el delito de lavado de activos.

Fue durante la mañana del martes que el comunicador se refirió al procedimiento tras ser liberado, asegurando que estaba como testigo y que fue detenido por poseer 3.5 gramos de marihuana.

Francisco Kaminski en calidad de imputado

Sin embargo, el fiscal Milibor Bugueño desmintió al locutor radial y detalló que está en calidad de imputado.

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"Si se solicita una orden de entrada y registro, la persona tiene calidad de imputado", precisó.

Si bien Kaminski aseguró que tuvo un vínculo netamente comercial con David Israel, propietario de la automotora Cincar, apuntada por delitos económicos, fuentes ligadas a la investigación apuntaron que habría recibido comisiones por derivar clientes que pagaban autos en efectivo.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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