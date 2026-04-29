"Yo lo vi transparente": Iván Martínez explica su vínculo con automotora investigada en "Operación Rey David"

29 abr. 2026 - 12:55 hrs.

Iván Martínez, conocido empresario funerario, se refirió a su vínculo con la automotora allanada en Puente Alto durante la "Operación Rey David", donde se produjo la incautación de tres de sus vehículos.

En entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), abordada en Mucho Gusto, el dueño de la funeraria Iván Martínez reconoció conocer a David Israel, presunto líder de la banda dedicada al lavado de activos asociado al narcotráfico a través de su automotora.

Iván Martínez aclara relación con automotora investigada

Explicó que ya había vendido algunos automóviles y ahora tenía otros más que había dado de baja de su funeraria, asegurando que la automotora era conocida en redes sociales por vender autos de lujo.

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"Yo lo vi bien transparente y por eso opté por enviarle nuevos autos. Es una automotora bien conocida en Puente Alto, que se dedica a la compra y venta de autos de alta gama", agregó.

En esa misma línea, dijo no tener conocimiento de que la automotora Cincar estaba siendo investigada. "Si hubiera sido así, ni me habría metido, ¿para qué involucrarme? Yo conocí a este chico David hace un tiempo, cuando hacía publicidad en La Red", precisó.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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