"Hacían asados juntos": Vecino plantea real vínculo entre Francisco Kaminski y el "Rey David"

29 abr. 2026 - 14:05 hrs.

El equipo de Mucho Gusto llegó hasta el Condominio Jardínes de Vizcachas, en la comuna de Puente Alto, donde vivía David Israel, dueño de la automotora Cincar investigada por un presunto lavado de activos.

Residentes del condominio reconocieron que el hombre, denominado como "Rey David", mantenía una serie de autos de lujo en su poder, los cuales fueron incautados por la Policía de Investigaciones (PDI).

Vecinos apuntan a Francisco Kaminski

Una persona, quien quiso mantener su identidad en reserva, afirmó que la relación entre David Israel y Francisco Kaminski iba más allá de los negocios, puesto que el locutor radial frecuentaba el lugar.

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"Yo vi al Francisco Kaminski viniendo acá, haciendo asados y todo. Hay varios metidos en la cueca", indicó, agregando que muchos residentes presumían que "andaban en algo raro".

En esa misma línea, enfatizó que el comunicador visitaba a Israel y que incluso "se tomaba fotos con los hijos y todo".

"La gente casi nadie se metía porque es una familia joven, es un cabro de treinta y tantos años, la señora también, y ostentaban autos grandes", comentó el vecino, quien también agregó que se presumía que eran narcotraficantes.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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