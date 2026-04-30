La inesperada visita de Don Francisco a Detrás del Muro: Hizo inesperada propuesta al elenco

30 abr. 2026 - 13:30 hrs.

Don Francisco realizó este jueves una especial visita al elenco de Detrás del Muro, donde deslizó una llamativa propuesta.

El destacado presentador de televisión dijo presente en Mucho Gusto para hablar de la nueva edición de Teletón, a celebrarse el 6 y 7 de noviembre próximo.

Así fue el momento en que Don Francisco visitó Detrás del Muro

José Antonio Neme y Karen Doggenweiler aprovecharon la instancia junto a Don Francisco para hacer un recorrido exprés por las dependencias de Mega, que terminó en el estudio de Detrás del Muro.

Mega

Precisamente, los animadores irrumpieron en momentos en que su elenco realizaba ensayos para lo que será el programa de este viernes 1 de mayo.

Lo anterior no fue impedimento para que, medio en broma y medio en serio, Don Francisco dejara abierta la posibilidad de que el espacio de humor se presente en la Teletón 2026.

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