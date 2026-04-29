El drama de Luis "Cilantro": Adulto mayor acusa engaño y multas por ejercer comercio ambulante en Puerto Montt

29 abr. 2026 - 16:40 hrs.

En Puerto Montt, el control del comercio ambulante ha suscitado un debate, en particular aquel que realizan los adultos mayores con pensiones bajas y que comercializan productos en la zona céntrica de la ciudad.

Una ordenanza municipal del año 2025 buscó combatir el comercio informal, con fiscalización y multas, las que han afectado directamente a pensionados con bajos recursos.

Adultores mayores venden productos de forma ambulante

Luis "Cilantro" Mora tiene el 80% de su vista perdida y lleva más de 26 años ejerciendo el comercio ambulante en el centro de la comuna, vendiendo verduras y siendo conocido por toda la comunidad.

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Según contó a Mucho Gusto, ha sido multado en diversas ocasiones por parte de Carabineros e inspectores municipales. Asimismo, aseguró haber sido engañado por parte de funcionarios del municipio, puesto que "el 30 de diciembre vinieron a autorizarme, me dijeron: 'Don Luis, de hoy día en adelante usted está autorizado, no lo va a molestar nadie más'. Mentira".

Frente a esto, Soledad Escobar, directora de Seguridad Pública del municipio, explicó que la ordenanza no contempla excepciones para adultos mayores, pero el concejo evaluará posibles modificaciones.

Por su parte, Yerko Rodríguez, director de Dideco, afirmó que harán un seguimiento social para ayudar a estos adultos mayores.

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