Nuevo salto temporal marca la semana en EJDO: Estos son los grandes cambios que se produjeron en la teleserie

03 may. 2026 - 10:11 hrs.

El Jardín de Olivia vivió un momento crucial con la condena a Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo), considerado autor intelectual de la muerte de su esposa. Precisamente este es el punto en el que se queda la historia para avanzar seis meses en el futuro, donde algunos cambios ya comienzan a desarrollarse.

El primero y más importante es que Diana (Nicole Espinoza) y Gabriel (Matías Oviedo) tienen todo listo para dejar Santiago y radicarse en Valdivia.

El comisario recibió un ascenso en la policía y la terapeuta renunció a su trabajo para establecerse en el sur, con una casa que ya los espera.

El Jardín de Olivia / Mega

Pero por más que Diana insiste en seguir al lado de Santana, su corazón dicta algo muy distinto porque su ánimo cambia apenas ve una foto de Clemente (Pipo Gormaz) y Olivia (Violeta Silva). Hasta el propio Gabriel notó la duda en su voz.

El Grupo Walker se transforma

Clemente, Bastián (Alonso Quintero) e Ignacia (Cota Castelblanco) fueron convocados por el directorio del Grupo Walker para tomar la dirección ejecutiva del conglomerado y ellos aceptaron la tarea, pero con la condición de reformar todas las malas prácticas instauradas por su padre.

El legado de Luis Emilio se borró incluso del nombre de la compañía, que pasó a llamarse Grupo Vial. Sin embargo, no todos están convencidos del lavado de imagen, en especial, la prensa.

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