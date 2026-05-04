Transeúnte sorprendió en vivo con inesperado consejo a Neme: Conductor respondió sin filtro

04 may. 2026 - 09:50 hrs.

Un particular momento se dio la mañana de este lunes en Mucho Gusto, luego que José Antonio Neme respondiera en vivo a una televidente que le envió un "consejo personal".

La periodista Darynka Marcic estaba en las afueras de la estación de Metro Salvador, en la comuna de Providencia, cuando se detuvo a conversar con una transeúnte. La mujer sacó risas al mencionar otro canal de televisión.

El inesperado consejo que recibió Neme

Una vez superado el momento, pidió un instante en pantalla para hablarle directamente a Neme. Sus palabras estuvieron lejos de ser amistosas.

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"A José Antonio le voy a dar un consejito, porque uno puede decir lo que quiera: que anda más tranquilo por la vida y que no ventile sus problemas personales en las redes sociales", comentó para luego seguir con su camino.

El mensaje tomó por sorpresa a José Antonio, quien tomó un sorbo de su té antes de responder: "Cada uno con redes sociales hace lo que quiere, señora. Yo no le digo que el cintillo que lleva puesto…".

En esa misma línea, agregó que "voy a decir una cosa aprovechando el comentario, para que le quede bastante claro sobre cómo funciona mi cabeza. Todos tienen derecho a decir de mí lo que quieran, la señora acaba de decir: 'mire, no ventile las cosas'. Ella puede decir lo que quiere, yo jamás le impediría a alguien hablar, pero tengo el derecho a contestar".

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