Conductor es baleado tras resistirse a portonazo en Providencia: Delincuentes utilizaron subametralladora UZI

05 may. 2026 - 08:54 hrs.

Un conductor resultó herido por un impacto balístico al resistirse a un violento portonazo en la comuna de Providencia, Región Metropolitana.

El hecho se registró cerca de las 22:00 horas en calle Eduardo Munita Quiroga, cuando la víctima visitaba a unos conocidos, momento en que fue abordada por un grupo de tres delincuentes armados.

Balean a hombre con subametralladora UZI

Al oponer resistencia, comenzó un forcejeo con los asaltantes que terminó con el conductor recibiendo un impacto balístico en el costado derecho bajo la axila.

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Los delincuentes lograron concretar el robo del vehículo y huyeron con rumbo desconocido. Mientras que la víctima fue trasladada de urgencia a la Clínica Indisa, donde se encuentra fuera de riesgo vital.

Según el capitán Nicolás Painepi, oficial de Ronda Oriente, los sujetos portaban armamento corto, tipo pistola, además de un armamento de guerra, específicamente una subametralladora tipo UZI.

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