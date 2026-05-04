"Yo le tengo una privada, pero muy buena": Chino Ríos pone en aprietos a Neme con inesperado 'secreto'

04 may. 2026 - 13:40 hrs.

Similar al viral "¿por qué tenía que decirlo?", dejó Marcelo Ríos a José Antonio Neme en la reciente emisión de Mucho Gusto.

El ex tenista chileno se sinceró sobre su polémico episodio en un bar capitalino con el conductor del matinal de Mega. Una conversación que llamó la atención de Karen Doggenweiler por lo que significan ambas figuras.

La frase de Marcelo Ríos que descolocó a Neme

"Buena esta conversación como de dos insolentes, es una conversación como de culto ahí", dijo la conductora entre risas, dejando el camino libre para que Ríos se lanzara con todo.

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"Yo le tengo a Neme, pero una privada, pero es muy buena. No tiene nada malo, pero es muy buena", aseguró desde el otro lado del teléfono, provocando el nerviosismo de José Antonio.

En esa línea, el periodista bromeó: "Me va a ganar el set este hue… La semana pasada ya fui suficientemente expuesto, no me expongas más, por favor".

Comprendiendo lo que significaba y fiel a sus principios, Chino Ríos manifestó que no ventilaría nada, ya que "las cosas privadas, las mantengo privadas".

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