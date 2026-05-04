"Me lo dejaron abierto": La talla doble sentido de Neme tras curiosa confesión de Sabas Chahuán

04 may. 2026 - 12:20 hrs.

Un hilarante momento protagonizaron José Antonio Neme y Sabas Chahuán en Mucho Gusto, luego de una desafortunada frase del abogado.

El conductor del matinal terminaba su descargo por la formalización del exdiputado Joaquín Lavín León, cuando se percató de la desatención del exfiscal: "¿Con quién está hablando?", preguntó con tono molesto.

La respuesta de Neme que descolocó a Sabas Chahuán

La interpelación tomó por sorpresa a Chahuán, quien soltó el teléfono y se sinceró: "No, estoy cerrando un portón, José, disculpe".

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La respuesta del abogado causó gracia en Neme, quien, siempre con su humor doble sentido, se lanzó con todo.

"A mí me lo dejaron abierto hace mucho tiempo (...) a mí me echaron el portón abajo y nadie me lo cierra", dijo entre risas, para dar paso a una humorada de la que no se salvó Karen Doggenweiler así como tampoco Karim Butte.

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