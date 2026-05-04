Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

"Me lo dejaron abierto": La talla doble sentido de Neme tras curiosa confesión de Sabas Chahuán

  • Por Sebastián Paillafil

Un hilarante momento protagonizaron José Antonio Neme y Sabas Chahuán en Mucho Gusto, luego de una desafortunada frase del abogado.

El conductor del matinal terminaba su descargo por la formalización del exdiputado Joaquín Lavín León, cuando se percató de la desatención del exfiscal: "¿Con quién está hablando?", preguntó con tono molesto.

Lo más visto de Mucho Gusto

La respuesta de Neme que descolocó a Sabas Chahuán

La interpelación tomó por sorpresa a Chahuán, quien soltó el teléfono y se sinceró: "No, estoy cerrando un portón, José, disculpe".

Mega

La respuesta del abogado causó gracia en Neme, quien, siempre con su humor doble sentido, se lanzó con todo.

Ir a la siguiente nota

"A mí me lo dejaron abierto hace mucho tiempo (...) a mí me echaron el portón abajo y nadie me lo cierra", dijo entre risas, para dar paso a una humorada de la que no se salvó Karen Doggenweiler así como tampoco Karim Butte.

Todo sobre José Antonio Neme

Leer más de

Minuto a minuto