Furiosa reacción de Neme ante caso Lavín Jr.: "La gente paga el combustible y un señor hace facturas falsas"

04 may. 2026 - 11:48 hrs.

José Antonio Neme reaccionó con indignación a los nuevos antecedentes que complican al exdiputado Joaquín Lavín León, quien esta mañana es formalizado por delitos de corrupción.

Un reportaje de Mega Investiga reveló que Lavín Jr. habría financiado con fondos del Congreso una aplicación para recopilar bases de datos para campañas políticas de la UDI y luego enviar mensajes de texto. Además de haber rendido facturas falsas con dineros del Congreso, provocando un perjuicio fiscal de al menos $104 millones.

La molestia de Neme

Al respecto, el conductor de Mucho Gusto manifestó que el Estado no es millonario, por lo que la utilización de recursos públicos es especialmente sensible, en especial en la actualidad, con "se le está diciendo a la gente que se está recortando el erario público".

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"Uno tiene que pagar el alza de los combustibles y tiene que bancarse que a lo mejor haya un plan que está mal ejecutado y que esa política pública se va a cortar, pero cuando uno ve esto, da una rabia supina", lanzó.

En ese sentido, Neme aseguró que "desde el punto de vista moral, que a la gente se le diga que tiene que pagar el combustible, o que tiene que pagar toda la cadena inflacionaria que de eso se deriva, para que un señor vaya a hacer una boleta o factura ideológicamente falsa; para que a una señorita se le ocurra poner una fundación de porquería; para que una senadora o una parlamentaria ande cobrando sobresueldo que después le devuelven, es una indecencia".

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