"No hubo golpes": Marcelo Ríos reconoce que 'se le pasaron las copas' y aclara incidente con Carabineros

04 may. 2026 - 12:55 hrs.

Marcelo Ríos habló en exclusiva con Mucho Gusto sobre el episodio que protagonizó en estado de ebriedad durante la noche del sábado, donde fue retirado de un reconocido bar de Vitacura y que contó con la presencia de personal de Carabineros.

"Reconozco que se me pasaron las copas, reconozco que me acuerdo poco, y es raro porque igual cuando todo me acuerdo y no me acuerdo de muchas cosas que pasaron", partió diciendo el ex tenista chileno.

La aclaración de Marcelo Ríos tras incidente en bar de Vitacura

Aseguró que "tuve una pelea con mi polola, sí, discutimos, hablamos más fuerte y yo creo que todos saben que cuando uno toma, se pone más afónico".

Mega

Ríos dijo que no entendió la llegada de funcionarios policiales, pero que le explicaron desde el bar que era parte del protocolo cuando un cliente se pasa de copas.

"Me sacaron y los carabineros hablaron conmigo y ahí se ve que me pegan unas palmaditas. A mí no me llevan detenido nada, no estoy ni manejando", explicó.

Asimismo, afirmó que fue él quien le solicitó a su pareja Tamara que se retirara del lugar para no exponerla en los medios de comunicación.

"Yo le digo a la Tamara: 'Ándate porque van a llegar los pacos, va a llegar la prensa', y ella se fue. Pero de aquí a que haya habido algún golpe, alguna denuncia, no", complementó.

Tras ello, apuntó que "soy un gallo conocido y me pasó. Lo que me deja tranquilo es que Taringa haya dicho ‘ok, esto lo dejamos acá’. Yo le pedí perdón a la gente de Taringa y, si hay gente que se pasó pasada a llevar, les pido perdón, se me pasaron las copas".

Todo sobre Marcelo Ríos