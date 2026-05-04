"Es verdad que se me pasaron las copas": Marcelo Ríos pide disculpas tras incidente en local de Vitacura

04 may. 2026 - 12:00 hrs.

Marcelo Ríos protagonizó un incidente el sábado pasado, luego de que se le viera en estado de ebriedad en un local de la comuna de Vitacura. Al respecto, el ex número 1 hizo un mea culpa a través de redes sociales.

Para recordar, Ríos habría sostenido una discusión junto a una acompañante, presuntamente su pareja (Tamara Cornejo) al interior del restaurant Taringa. De acuerdo a LUN, increpó a algunas personas presentes, lo que desencadenó un llamado a Carabineros.

Tras un diálogo con los uniformados, el "Chino" se retiró sin mayores incidentes.

Marcelo Ríos rompe el silencio

Tras la viralización de un video sobre lo ocurrido, el extenista decidió escribir un comunicado en su cuenta de Instagram para pedir disculpas.

"Lamento mucho lo ocurrido anoche en el local Taringa. Es verdad que se me pasaron las copas y quiero disculparme con la gente que pude haber pasado a llevar en el local en sí", comenzó.

Además, extendió sus palabras a su pareja, "porque no quiero que se ensucie todo lo lindo que hemos construido por actitudes tontas mías".

La publicación venía acompañada de una fotografía de Ríos con Tamara Cornejo y al momento de esta nota contaba con más de 30 mil "me gusta".

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