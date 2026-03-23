La tajante postura de Pato Cornejo ante romance de su hija con Marcelo Ríos: "No soy su suegro"

23 mar. 2026 - 19:30 hrs.

Patricio Cornejo había permanecido en silencio desde que su hija Tamara reveló su romance con Marcelo Ríos. No obstante, marcó una tajante postura luego de la celebración de la final del W15 de Santiago.

El pasado domingo 22 de marzo, el excapitán de Copa Davis se desmarcó de cualquier relación con el "Chino", con quien también comparte un pasado como tenista profesional.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Pato Cornejo sobre Marcelo Ríos?

Pato Cornejo fue abordado por periodistas de ADN Radio respecto a su parecer sobre el pololeo entre su hija y el exdeportista, a lo que él respondió: “No soy suegro de él, todavía no”.

Instagram @marceloriosoficial

En este sentido, manifestó que “tampoco” le gustaría ser suegro del ex número 1 de la ATP. “Dejo que la vida avance nomás; ellos ya están grandes y verán lo que pasa”, concluyó sin dar mayores explicaciones.

Cabe recordar que Tamara y Marcelo dieron a conocer su relación a finales de enero. Según declaraciones del exjugador, ambos se quisieron “a escondidas" por muchos años. "Increíblemente hoy podemos estar juntos”, escribió en ese momento en Instgram.

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