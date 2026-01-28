Aseguran que Marcelo Ríos tiene nueva pareja: Es la hija de una leyenda del tenis chileno

28 en. 2026 - 18:30 hrs.

Han vuelto a surgir rumores de que Marcelo Ríos está iniciando una nueva relación amorosa, esto tras terminar su romance con Vanessa Bourgeois.

Y es que el periodista Hugo Valencia, a través de sus historias de Instagram, aseguró que tenía la autorización de la ex raqueta número 1 del mundo para confirmar la noticia.

Cabe destacar que, previamente, Valencia subió un video donde se podía ver a Adriana Barrientos en un programa de televisión hablando sobre la situación sentimental del "Chino" Ríos.

Confirman nueva relación amorosa de Marcelo Ríos

Valencia dijo que "me quiero tomar un minuto para contarles que, en la historia anterior, vieron la tremenda bomba que lanzó Adriana Barrientos, que el 'Chino' Ríos tendría nueva pareja".

Enseguida, explicó que se trataría de "nada más y nada más que la hija del extenista Pato Cornejo, Tamara Cornejo, y les quiero contar que hoy día hablé con Marcelo Ríos, y me confirmó y me autorizó para decir que sí, que hace aproximadamente unas tres semanas, un mes, que iniciaron esta relación amorosa".

"Está muy feliz, muy contento, que no hay nada raro, su relación anterior la terminó antes de iniciar esta, según palabras de Marcelo Ríos", concluyó Valencia.

